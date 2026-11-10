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Șefii lui Dinamo vor mai multe goluri în returul SuperLigii! Pe cine mizează: "O să fie decisiv"

b Scris de bianca dumitru
Șefii lui Dinamo vor mai multe goluri în returul SuperLigii! Pe cine mizează: "O să fie decisiv"
Aosom
Dinamo a coborât pe locul 2 în clasamentul din SuperLigă la finalul turului din sezonul regulat, fiind egalată la puncte de Universitatea Craiova. După cea de-a

Sursa: Eurosport Romania

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