Șeful Craiovei îl propune titular la națională: „Este peste Ianis Hagi în acest moment”

Pavel Badea (59 de ani), președintele Clubului Sportiv Universitatea Craiova, a avut o intervenție la emisiunea GSP Live Special imediat după victoria reușită de olteni în etapa a treia din Conference League, 2-0 pe teren propriu cu Egnatia. Pavel Badea se arată încrezător că Universitatea Craiova va prinde top 8 în Conference League și se va califica direct în primăvara europeană. ...

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