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Șeful lui Inter l-a descris pe Cristi Chivu în doar DOUĂ cuvinte, după 3-0 cu Feyenoord în Liga Campionilor

d Scris de digi sport
Șeful lui Inter l-a descris pe Cristi Chivu în doar DOUĂ cuvinte, după 3-0 cu Feyenoord în Liga Campionilor
Aosom
Șeful lui Inter l-a descris pe Cristi Chivu în doar DOUĂ cuvinte, după 3-0 cu Feyenoord în Liga Campionilor

Sursa: Digisport

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