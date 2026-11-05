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Selecţionerul portughez a vorbit despre retragerea lui Cristiano Ronaldo din echipa naţională: „Va rămâne mereu un reper”

i Scris de ioana andreescu
Selecţionerul portughez a vorbit despre retragerea lui Cristiano Ronaldo din echipa naţională: „Va rămâne mereu un reper”
Aosom
Jorge Jesus i-a adus un omagiu lui Cristiano Ronaldo şi a declarat că „îi acceptă decizia” după ce legenda fotbalului mondial şi-a anunţat, joi, retragerea din echipa naţională a Portugaliei.

Sursa: Stirile Pro.tv

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