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Selecționerul Spaniei De La Fuente și Florentino Perez au fost la înmormântarea lui Jesus De Miguel

s Scris de sntv
Selecționerul Spaniei De La Fuente și Florentino Perez au fost la înmormântarea lui Jesus De Miguel
Aosom
Selecționerul Spaniei Luis De La Fuente și președinte Realului Florentino Perez au fost la înmormântarea lui Jesus De Miguel

Sursa: Eurosport Romania

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