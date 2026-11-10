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Sport

Semnal de alarmă înainte de România - Polonia! Anunțul făcut: "Ne amenință un adevărat dezastru"

b Scris de bianca dumitru
Semnal de alarmă înainte de România - Polonia! Anunțul făcut: "Ne amenință un adevărat dezastru"
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Naționala României va primi sâmbătă seară, de la ora 21:45, vizita Poloniei, într-un meci contând pentru penultima etapă a grupelor din Liga Națiunilor. Înainte

Sursa: Eurosport Romania

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