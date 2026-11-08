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Sepsi - FC Voluntari 2-1. Ilfovenii au cerut penalty, dar Feșnic, chemat la VAR, a menținut decizia

d Scris de digi sport
Sepsi - FC Voluntari 2-1. Ilfovenii au cerut penalty, dar Feșnic, chemat la VAR, a menținut decizia
Aosom
Sepsi - FC Voluntari 2-1. Ilfovenii au cerut penalty, dar Feșnic, chemat la VAR, a menținut decizia

Sursa: Digisport

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