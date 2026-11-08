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Sport

Sepsi OSK – FC Voluntari 2-1. Covăsnenii s-au impus pe teren propriu, într-un meci cu o eliminare și emoții la VAR pe final

b Scris de bogdan antonescu
Sepsi OSK – FC Voluntari 2-1. Covăsnenii s-au impus pe teren propriu, într-un meci cu o eliminare și emoții la VAR pe final
Aosom
Echipa Sepsi OSK a învins duminică, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea ilfoveană FC Voluntari, în etapa a 15-a din Superligă

Sursa: Stiri Pe Surse

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