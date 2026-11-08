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Sport

Sepsi - Voluntari, derby-ul promovatelor din Superliga. Echipa care a ajuns la 7 eșecuri la rând

t Scris de teodor serban
Sepsi - Voluntari, derby-ul promovatelor din Superliga. Echipa care a ajuns la 7 eșecuri la rând
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Echipa Sepsi OSK a învins duminică, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea ilfoveană FC Voluntari, în etapa a 15-a din Superligă, într-un derby al echipelor promovate.

Sursa: Ziare

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