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Sport

Seria negativă continuă. U-BT a cedat pe teren propriu cu Bosna, în ABA League

z Scris de ziua de cluj
Seria negativă continuă. U-BT a cedat pe teren propriu cu Bosna, în ABA League
Aosom
Formația pregătită de Mihai Silvășan a ajuns la patru eșecuri consecutive în toate competitiile, după ce a fost învinsă acasă, scor 93-91.

Sursa: Ziua De Cluj

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