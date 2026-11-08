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Sport

Serie A: AS Roma face spectacol pe teren propriu! Victorie categorică în meciul cu Sassuolo

d Scris de daniel mihai dragomir
Serie A: AS Roma face spectacol pe teren propriu! Victorie categorică în meciul cu Sassuolo
Aosom
AS Roma a învins Sassuolo cu 3-0 în etapa a 11-a din Serie A și a urcat pe locul al doilea în clasament, la un singur punct de liderul Lazio.

Sursa: Stiri Pe Surse

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