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Sport

Sheriff rămâne coșmarul Farului! Dobrogenii, eliminați incredibil din UEFA Youth League

t Scris de tudor moisa
Sheriff rămâne coșmarul Farului! Dobrogenii, eliminați incredibil din UEFA Youth League
Aosom
Farul Constanța a părăsit UEFA Youth League, după ce a pierdut dubla manșă cu Sheriff Tiraspol la loviturile de departajare, fiind înregistrate nu mai puțin de

Sursa: Eurosport Romania

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