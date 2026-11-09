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Și-a luat Porsche, a circulat cu 156 km/h și a primit interdicție pe viață de a conduce, în Polonia: „1 an de închisoare”

m Scris de mihai toma
Și-a luat Porsche, a circulat cu 156 km/h și a primit interdicție pe viață de a conduce, în Polonia: „1 an de închisoare”
Aosom
Un bărbat de 25 de ani din Varșovia a fost prins conducând un Porsche cu 156 km/h pe drumul expres S7, în zona limitată la 120 km/h, deși avea două interdicții legale de a șofa (permis suspendat), relatează Onet.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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