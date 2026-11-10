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Și-a semnat sentința la națională? Prunea e convins: OUT cât timp Gică Hagi e selecționer!

d Scris de digi sport
Și-a semnat sentința la națională? Prunea e convins: OUT cât timp Gică Hagi e selecționer!
Aosom
Și-a semnat sentința la națională? Prunea e convins: OUT cât timp Gică Hagi e selecționer!

Sursa: Digisport

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