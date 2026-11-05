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Sport

Simona Halep e stelistă, Gabriela Ruse ține cu Dinamo. Ce echipe susțin celelalte tenismene române

a Scris de amelia ionescu
Simona Halep e stelistă, Gabriela Ruse ține cu Dinamo. Ce echipe susțin celelalte tenismene române
Aosom
Dincolo de performanțele obținute pe terenul de tenis, mai multe jucătoare din România au povești interesante legate de fotbal.

Sursa: Adevarul

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