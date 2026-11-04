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Simona Radiș a fost cerută în căsătorie

d Scris de digi sport
Simona Radiș a fost cerută în căsătorie
Aosom
Simona Radiș (27 de ani) a fost cerută în căsătorie de partenerul său, Leontin Nuțescu (22 de ani), în Sydney, Australia, având celebra Operă în fundal.

Sursa: Digisport

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