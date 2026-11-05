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Sport

Singurul român care a fost coechipier cu ”CR7” a reacționat după retragerea anunțată de Cristiano Ronaldo

d Scris de digi sport
Singurul român care a fost coechipier cu ”CR7” a reacționat după retragerea anunțată de Cristiano Ronaldo
Aosom
Singurul român care a fost coechipier cu ”CR7” a reacționat după retragerea anunțată de Cristiano Ronaldo

Sursa: Digisport

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