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Sport

Sinner a numit cei 3 jucători care i-au scris după accidentare! Cum a comentat revenirea lui Alcaraz

n Scris de nicu savin
Sinner a numit cei 3 jucători care i-au scris după accidentare! Cum a comentat revenirea lui Alcaraz
Aosom
Jannik Sinner a susținut astăzi o amplă conferință de presă la Milano, în care a vorbit despre accidentarea care l-a obligat să-și încheie prematur sezonul. Fos

Sursa: Eurosport Romania

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