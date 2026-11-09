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Sixers și Lakers continuă să uimească în NBA! LeBron James, cel mai bun meci de la transfer

c Scris de cristian mihală
Sixers și Lakers continuă să uimească în NBA! LeBron James, cel mai bun meci de la transfer
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Echipele Philadelphia 76ers şi Los Angeles Lakers au obţinut duminică a noua lor victorie a sezonului, menţinându-se astfel pe primele poziţii în cele două conf

Sursa: Eurosport Romania

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