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Șocat de salariul fotbalistului din Superliga: „Băi, frate, trebuie să fii Messi și Maradona la un loc!”

r Scris de romeo ene
Șocat de salariul fotbalistului din Superliga: „Băi, frate, trebuie să fii Messi și Maradona la un loc!”
Aosom
Mircea Sandu (74 de ani), fostul președinte al Federației Române de Fotbal (FRF), s-a arătat surprins când a aflat că Denis Drăguș (27 de ani), atacantul celor de la FCSB, încasează un salariu de un milion de euro pe sezon. Adus la începutul lunii septembrie, la insistențele patronului Gigi Becali, Drăguș s-a confruntat cu probleme medicale și nu a reușit până acum să confirme așteptările în tricoul roș-albastru. ...

Sursa: Gsp

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