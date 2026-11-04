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Șoferii din Sectorul 6 ar putea scăpa de infernul rutier de pe bulevardul Iuliu Maniu. Noua ieșire pregătită spre Autostrada A1

g Scris de gabriela mănăilescu
Șoferii din Sectorul 6 ar putea scăpa de infernul rutier de pe bulevardul Iuliu Maniu. Noua ieșire pregătită spre Autostrada A1
Aosom
Primăria Sectorului 6 propune construirea unui drum care să permită accesul direct din strada Preciziei către Autostrada A1. Proiectul ar urma să ofere o rută alternativă pentru șoferii din vestul Capitalei.

Sursa: Realitatea

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