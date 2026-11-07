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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Sport

Sorana Cîrstea a comentat controversa Pegula - Andreeva de la Turneul Campioanelor: "O iubesc"

n Scris de nicu savin
Sorana Cîrstea a comentat controversa Pegula - Andreeva de la Turneul Campioanelor: "O iubesc"
Aosom
Sorana Cîrstea este printre primele jucătoare de top care și-au spus părerea despre controversa iscată de comentariile Jessicăi Pegula despre Mirra Andreeva îna

Sursa: Eurosport Romania

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