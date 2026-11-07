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Sorana Cîrstea a făcut anunțul în privința retragerii, după eliminarea de la Hong Kong

d Scris de digi sport
Sorana Cîrstea a făcut anunțul în privința retragerii, după eliminarea de la Hong Kong
Aosom
ÎN DIRECT la Digi Sport 2, Sorana Cîrstea (36 de ani, locul 15 WTA) a fost eliminată în sferturile de finală ale turneului WTA 250 de la Hong Kong, competiţie dotată cu premii totale de 283.347 de dolari.

Sursa: Digisport

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