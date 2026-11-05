Sorana Cîrstea a învins-o de Mary Stoiana și s-a calificat în sferturi de finală la Hong Kong

Sorana Cîrstea s-a calificat în sferturile de finală ale turneului WTA de la Hong Kong, după ce a învins-o în două seturi pe Mary Stoiana. Aflată pe locul 15 în clasamentul mondial, Sorana Cîrstea a întâlnit-o în optimile de finală pe Mary Stoiana, ...

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