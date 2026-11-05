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Sorana Cîrstea - Alexandra Shubladze, ora de start la Hong Kong. Când se joacă partida din sferturi

i Scris de irina aldea
Sorana Cîrstea - Alexandra Shubladze, ora de start la Hong Kong. Când se joacă partida din sferturi
Aosom
Sorana Cîrstea se pregătește pentru duelul cu Alexandra Shubladze din sferturile de finală ale turneului WTA 250 de la Hong Kong. Românca, principala favorită a

Sursa: Eurosport Romania

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