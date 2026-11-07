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Sorana Cîrstea, declarații despre retragerea din tenis: „Am început să am îndoieli, dar acum decizia este destul de clară”

r Scris de roxana fleşeru
Sorana Cîrstea, declarații despre retragerea din tenis: „Am început să am îndoieli, dar acum decizia este destul de clară”
Aosom
Sorana Cîrstea (36 de ani, 15 WTA) și-a încheiat sezonul 2026, dar a spus că are nevoie de timp pentru a face publică decizia în ceea ce privește retragerea sa din tenis. Sorana Cîrstea și-a încheiat drumul în sezonul 2026 vineri, cu o înfrângere în sferturile de finală ale turneului WTA 250 de la Hong Kong, suferită în fața rusoaicei Alexandra Shubladze (21 de ani, 136 WTA). ...

Sursa: Gsp

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