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Sport

Sorana Cîrstea, față în față cu fiica unui fost tenismen român. Aceasta a eliminat-o pe Venus Williams

a Scris de anca flondor
Sorana Cîrstea, față în față cu fiica unui fost tenismen român. Aceasta a eliminat-o pe Venus Williams
Aosom
Sorana Cîrstea o va întâlni joi, 5 noiembrie, pe americanca Mary Stoiana, în optimile de finală ale turneului WTA 250 de la Hong Kong. Adversara româncei are 23 de ani, este fiica unui fost tenismen originar din România și vine după o victorie împotr...

Sursa: Stiri Pe Surse

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