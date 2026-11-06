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Sport

Sorana Cîrstea, învinsă la ultimul meci al carierei! Românca, eliminată în sferturi la Hong Kong

d Scris de dani morar
Sorana Cîrstea, învinsă la ultimul meci al carierei! Românca, eliminată în sferturi la Hong Kong
Aosom
Sorana Cîrstea a fost învinsă de Alexandra Shubladze în sferturile turneului WTA 250 de la Hong Kong, scor 2-6, 3-6. Din păcate, românca pleacă învinsă de la ul

Sursa: Eurosport Romania

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