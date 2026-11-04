Sorana Cîrstea luptă joi pentru sferturi de finală la turneul WTA 250 de la Hong Kong

Sorana Cîrstea (36 de ani, 15 WTA) o întâlnește joi pe americanca Mary Stoiana (23 de ani, 114 WTA) în optimile de finală ale turneului WTA 250 de la Hong Kong. Acesta ar putea fi ultimul turneu din cariera româncei, dacă își va menține decizia de a se retrage. Sorana Cîrstea se află la ultimul turneu din acest sezon, poate și din carieră, iar joi, după ora 14:00, o va întâlni în „optimi” la Hong Kong pe americanca Mary Stoiana. ...

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