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Sport

Sorana Cîrstea - Mary Stoiana, în optimile turnelului WTA de la Hong Kong

c Scris de crişan andreescu
Sorana Cîrstea - Mary Stoiana, în optimile turnelului WTA de la Hong Kong
Aosom
Aflată în ultimul turneu al sezonului, poate și din carieră, Sorana Cîrstea o va întâlni, astăzi, în optimi, după ora 14:00, la Hong Kong pe americanca de origine romînă, Mary Stoiana. Cîrstea este...

Sursa: Dcnews

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