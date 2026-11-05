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Sorana Cîrstea - Mary Stoiana, Live Video, 15:30, DGS 2, WTA Hong Kong. ”Sori”, marea favorită

d Scris de digi sport
Sorana Cîrstea - Mary Stoiana, Live Video, 15:30, DGS 2, WTA Hong Kong. ”Sori”, marea favorită
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Sorana Cîrstea - Mary Stoiana, Live Video, 15:30, DGS 2, WTA Hong Kong. ”Sori”, marea favorită

Sursa: Digisport

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