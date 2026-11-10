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Sorin Cârțu: „Poate în timp să fie Pădurariu peste Bancu. Mai trebuie să treacă multă apă pe Dâmbovița”

t Scris de tudor belivacă
Sorin Cârțu: „Poate în timp să fie Pădurariu peste Bancu. Mai trebuie să treacă multă apă pe Dâmbovița”
Aosom
Sorin Cârțu, președintele de onoare al celor de la Universitatea Craiova, a comentat comparația făcută de Gigi Becali între Nicușor Bancu, jucătorul oltenilor, și Ricardo Pădurariu, fotbalistul celor de la FCSB. Cei doi evoluează pe postul de fundaș stânga, iar Gigi Becali este de părere că Pădurariu, în ciuda vârstei fragede, ar fi mai bun ca Bancu. Sorin Cârțu a contrazis ideea enunțată de patronul FCSB. ...

Sursa: Gsp

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