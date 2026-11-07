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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Sport

Soția jubilează după prelungirea contractului: "Numai Dumnezeu știe prin câte am trecut!"

d Scris de digi sport
Soția jubilează după prelungirea contractului: "Numai Dumnezeu știe prin câte am trecut!"
Aosom
Aflat în fruntea clasamentului pentru "Gheata de Aur", după ce a marcat 15 goluri în 10 partide din La Liga, Raphinha (29 de ani) a primit o nouă veste importantă

Sursa: Digisport

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