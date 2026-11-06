Soția unui fotbalist de la UTA, salvată de forțele de ordine după ce a amenințat că se aruncă de la etajul al doilea al unui bloc

Soția unui fotbalist din Superliga a fost salvată vineri, 6 noiembrie, după ce a amenințat că se aruncă de la etajul al doilea al unui bloc. Intervenția promptă a poliției, jandarmilor și salvatorilor ISU a prevenit tragedia, femeia fiind transportată în siguranță la spital pentru investigații.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗