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Sport

Soția unui fotbalist de la UTA, salvată de forțele de ordine după ce a amenințat că se aruncă de la etajul al doilea al unui bloc

a Scris de alexandru vlaicu
Soția unui fotbalist de la UTA, salvată de forțele de ordine după ce a amenințat că se aruncă de la etajul al doilea al unui bloc
Aosom
Soția unui fotbalist din Superliga a fost salvată vineri, 6 noiembrie, după ce a amenințat că se aruncă de la etajul al doilea al unui bloc. Intervenția promptă a poliției, jandarmilor și salvatorilor ISU a prevenit tragedia, femeia fiind transportată în siguranță la spital pentru investigații.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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