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Sport

Soția unui fotbalist din Superliga a amenințat că se aruncă de la etaj. Scene dramatice la Arad

p Scris de paul bardașu
Soția unui fotbalist din Superliga a amenințat că se aruncă de la etaj. Scene dramatice la Arad
Aosom
Momente de tensiune în Arad, cu doar câteva ore înaintea partidei dintre UTA și Petrolul, diputată ieri în Supoerliga. Soția mijlocașului Samuel Gueulette a ajuns într-o situație extrem de periculoasă, amenințând că se aruncă de la balconul apartamentului aflat la etajul al doilea. Intervenția polițiștilor și a pompierilor a împiedicat o tragedie.

Sursa: Jurnalul Ro

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