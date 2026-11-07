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Sport

Sportivii clujeni au făcut spectacol la Cupa României de Taekwon-do ITF! 19 medalii și locul II în clasamentul general

m Scris de mădălina ivan(
Sportivii clujeni au făcut spectacol la Cupa României de Taekwon-do ITF! 19 medalii și locul II în clasamentul general
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Tinerii sportivi de la Delta Taekwon-do Academy Cluj-Napoca au cucerit 19 medalii la Cupa României de Taekwon-do ITF, desfășurată la Baia Mare.

Sursa: Monitorul Cluj

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