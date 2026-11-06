„Sprijinul primit a fost extraordinar”. Kimi Antonelli, după câștigarea titlului mondial de Formula 1 la numai 20 de ani

Italianul Kimi Antonelli, devenit cel mai tânăr campion mondial din istoria Formulei 1, la vârsta de 20 de ani, a declarat că a primit numeroase mesaje de felicitare după câștigarea titlului și a dezvăluit că mesajul cvadruplului campion mondial Sebastian Vettel l-a impresionat în mod special.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗