Stadionul-fantomă din Europa este aproape gata! » Cum arată „bijuteria” de 380 de milioane de euro

După 15 ani în care lucrările au fost blocate, fapt ce i-a adus reputația de cel mai mare stadion-fantomă din lume, noul Mestalla a făcut un pas decisiv spre finalizare. Valencia a încheiat în această săptămână așa-numitul Big Lift, considerat cel mai complex proces tehnic din întreaga construcție a viitoarei arene, aducând infrastructura tot mai aproape de inaugurare. ...

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