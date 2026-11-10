 Sari la conținut
M
Comunicate de presă
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Stadionul-fantomă din Europa este aproape gata! » Cum arată „bijuteria” de 380 de milioane de euro

a Scris de alexandru tomuțiu
Stadionul-fantomă din Europa este aproape gata! » Cum arată „bijuteria” de 380 de milioane de euro
Aosom
După 15 ani în care lucrările au fost blocate, fapt ce i-a adus reputația de cel mai mare stadion-fantomă din lume, noul Mestalla a făcut un pas decisiv spre finalizare. Valencia a încheiat în această săptămână așa-numitul Big Lift, considerat cel mai complex proces tehnic din întreaga construcție a viitoarei arene, aducând infrastructura tot mai aproape de inaugurare. ...

Sursa: Gsp

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech