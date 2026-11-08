 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Stanciu, campion în China: liderul naționalei se impune în fotbalul asiatic

d Scris de diana seceleanu
Stanciu, campion în China: liderul naționalei se impune în fotbalul asiatic
Aosom
Experimentatul fotbalist a cucerit al șaptelea titlu de campion.

Sursa: Click

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech