 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Statele Unite i-au prezentat oficial scuze Rusiei

d Scris de digi sport
Statele Unite i-au prezentat oficial scuze Rusiei
Aosom
Federația Americană de Lupte a transmis scuze oficiale părții ruse, în urma unui incident petrecut în cadrul Campionatului Mondial de la Astana, care a provocat reacții puternice în Rusia.

Sursa: Digisport

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech