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Sport

Ștefănești, prima victorie afară în Liga 2! Mai vin jucători de la Rapid? Ce spune antrenorul

d Scris de daniel grigore
Ștefănești, prima victorie afară în Liga 2! Mai vin jucători de la Rapid? Ce spune antrenorul
Aosom
Astăzi, CSL Ștefănești a obținut primele puncte în Liga 2 după două luni și jumătate. Nou-promovata a spart gheața în deplasare, câștigând la Sibiu, contra lui Șelimbăr, cu 2-0. Antrenorul Mircea Gheorghe (45 de ani) a comentat partida și situația generală de la club. CSL Ștefănești nu mai obținuse puncte în „B” de pe 22 august, când o învingea pe Cetatea Suceava pe teren propriu. ...

Sursa: Gsp

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