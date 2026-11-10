Stephen Hendry cere o schimbare majoră în snooker, în dauna lui Ronnie O'Sullivan: „Să fie obligatoriu”

Stephen Hendry, 57 de ani, de șapte ori campion mondial, a lansat un apel către organismele de conducere din snooker pentru interzicerea utilizării cretei tradiționale de tip „Triangle”. În cel mai recent episod publicat pe canalul său de YouTube, „Cue Tips”, fostul mare jucător scoțian a dezbătut această temă alături de Gareth Potts, campion mondial la biliard (English și Chinese 8-ball), ajungând la concluzia că autoritățile din sporturile cu manta ar trebui să ...

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