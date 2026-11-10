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Steven Gerrard, declarație surprinzătoare despre un fotbalist: "Este peste Ronaldo și poate chiar peste Messi!”

d Scris de digi sport
Steven Gerrard, declarație surprinzătoare despre un fotbalist: "Este peste Ronaldo și poate chiar peste Messi!”
Aosom
Steven Gerrard, declarație surprinzătoare despre un fotbalist: "Este peste Ronaldo și poate chiar peste Messi!”

Sursa: Digisport

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