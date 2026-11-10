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Steven Gerrard s-a convins: „Are calitățile necesare pentru a ajunge la nivelul lui Messi și Ronaldo”

r Scris de romeo ene
Steven Gerrard s-a convins: „Are calitățile necesare pentru a ajunge la nivelul lui Messi și Ronaldo”
Aosom
Steven Gerrard (46 de ani), fostul căpitan legendar al lui Liverpool, a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Lamine Yamal (19 ani), starul Barcelonei, despre care consideră că are potențialul de a ajunge la nivelul lui Lionel Messi și Cristiano Ronaldo. Fostul internațional englez a comparat calitățile fotbalistului spaniol cu cele ale celor doi mari jucători care au dominat fotbalul mondial în ultimele două decenii. ...

Sursa: Gsp

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