Știe ce are de făcut Dinamo: „Trebuie schimbat în retur!”

FC Argeș - Dinamo 2-1, în runda cu numărul 15 a Superligii. Raul Opruț, fundașul stânga al gazdelor, a oferit declarații la finalul partidei. Dinamo este în continuare liderul campionatului, chiar dacă poate să fie depășită de Craiova. Opruț știe ce trebuie să schimbe „câinii” în returul campionatului: să adune mai multe puncte în deplasare. Dinamo a jucat 7 meciuri acasă și a reușit tot atâtea victorii. ...

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