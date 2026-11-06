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Sport

Sub privirile lui Nicușor Dan, naționala de rugby a României a fost învinsă de Tonga

a Scris de anca flondor
Sub privirile lui Nicușor Dan, naționala de rugby a României a fost învinsă de Tonga
Aosom
Naționala de rugby a României a fost învinsă de reprezentativa statului Tonga, cu scorul de 43-36, pe Stadionul Național Arcul de Triumf din București

Sursa: Stiri Pe Surse

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