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Sucevița a găzduit etapa națională a Concursului de proiecte de voluntariat SNAC

s Scris de suceava news online
Sucevița a găzduit etapa națională a Concursului de proiecte de voluntariat SNAC
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La 7 noiembrie 2026, Sucevița a fost gazda etapei naționale a Concursului de proiecte de voluntariat organizat în cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară (SNAC), eveniment care a reunit 22 de echipaje din întreaga țară, reprezentând comunități școlare în care solidaritatea, empatia și implicarea socială se concretizează în proiecte și activități dedicate celor din jur. […] The post Sucevița a găzduit etapa națională a Concursului de proiecte de voluntariat SNAC first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online

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