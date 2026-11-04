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„Sugerați că suntem țigani!” » Postarea albanezilor de la Egnatia a stârnit revoltă la Craiova, înaintea meciului din Conference

r Scris de romeo ene
„Sugerați că suntem țigani!” » Postarea albanezilor de la Egnatia a stârnit revoltă la Craiova, înaintea meciului din Conference
Aosom
Scandal înaintea confruntării dintre Universitatea Craiova și Egnatia, din etapa a 3-a a grupei unice din Conference League. Clubul albanez a publicat pe rețelele de socializare un videoclip care a stârnit indignarea suporterilor olteni. Cu doar o zi înaintea partidei programate pe stadionul „Ion Oblemenco”, reprezentanții Egnatiei au distribuit un videoclip care surprinde sosirea jucătorilor în România. ...

Sursa: Gsp

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