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Sport

Suma uriașă de care aveai nevoie pentru a cumpăra o lojă pe Camp Nou. S-au dat ca pâinea caldă

i Scris de iosif pintilie
Suma uriașă de care aveai nevoie pentru a cumpăra o lojă pe Camp Nou. S-au dat ca pâinea caldă
Aosom
FC Barcelona mizează pe noul său stadion Camp Nou și pe lojele sale luxoase pentru a-și asigura venituri substanțiale în anii următori. Având prețuri foarte ridicate, primele abonamente se vând ca pâinea caldă.

Sursa: Ziare

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