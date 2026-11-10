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Sport

Șumudică are șanse tot mici să plece în Turcia! Ce s-a întâmplat în ultimele ore cu antrenorul CFR-ului

s Scris de sergiu crăciun(
Șumudică are șanse tot mici să plece în Turcia! Ce s-a întâmplat în ultimele ore cu antrenorul CFR-ului
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Marius Șumudică (55 de ani), antrenorul de la CFR Cluj, are șanse tot mai mici de a pleca în Turcia la Gaziantep.

Sursa: Monitorul Cluj

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